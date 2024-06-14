Yamaha QY-10☆ シーケンサー/リズムマシン☆音源モジュール☆

☆ミュージックシーケンサーYamahaQY-10☆1990年発売☆ビンテージ☆☆音出し動作確認済み☆(バッテリー/電源アダプター両方で確認済みです)★各種ボタン★ヘッドフォン/LineOut(音質良いです)★MIDIIn(音源モジュールとしても使えます)◉QY10（1990年（平成2年）発売）QYシリーズの第1弾。「スキーバスの中に持ち込んで手軽に作曲が楽しめるもの」をコンセプトに設計された。4シーケンストラック・4パターントラック・分解能24のシーケンス部と30音色・ドラムキット1・同時発音数28の音源部で構成され、その他単音入力のみのミニ鍵盤が13となっている。プリセットパターンを76種類持ち、ユーザーパターンを24種類作成可能。いつでもどこでも音楽の作成が可能であり、当時のスキーブームやバンドブームとシンクロして爆発的人気を得たパーム・トップ・スタジオである。(wikiより)◉☆機能が多すぎて全ての機能隈なくチェックは出来ていませんが問題なさそうです。☆大切にしていたモノなので活用して頂ける方にお譲り出来れば幸いです☆★ビンテージ機材にご理解のある方、中古/現状品である事ご理解の上ご購入願います。★発送まで~7日かかります。プチプチ巻き、宅急便コンパクトにて発送予定です。★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★\u003cお願い\u003em(._.)m˚✧₊⁎☆残念評価3つ以上ある方のご購入はお控え頂ければ幸いです。m(__)m☆到着後からの受け取り評価に数日要する方のご購入はお控え頂ければ幸いです。m(._.)m☆コンビニ•ATM払いの方はご購入をお控えいただければ幸いです。m(__)m☆梱包資材の準備や仕事の都合上、発送までに最大7日かかる場合もございます。ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄☆非喫煙、ペット無し、冷暗除湿の環境ですʕ•ᴥ•ʔ(○・ω・)ノ-------------end-------------☆★✳︎リズムマシンドラムマシングルーブボックスRolandMCMC-303YamahaRYシンセサイザーRolandTRKorgVolcaElectribeGrooveboxSP-404sxLo-fi種類···シーケンサー・リズムマシン



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