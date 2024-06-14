未使用　京都平安象彦漆器金蒔絵硯箱

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商品詳細
硯箱の底に小さなカケがあります。写真で確認お願いします。また、共箱がありません。筆も高価なものです。硯も赤み帯びています。珍しいです。自宅での長期保管品です。擦れなどあります。ご検討よろしくお願いします。
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