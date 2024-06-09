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- 【真作】仙一/山水漁舟図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-116
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商品詳細
【真作】【参考】仙一【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙、表装共に良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 188cm×幅 59cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Addict307618.html
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