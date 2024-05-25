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マスプロ　CATVレベルチェッカー
商品番号 O47036725669
商品名

マスプロ　CATVレベルチェッカー
ブランド名 マスプロ
特別価格 税込 15,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マスプロのレベルチェッカーLCN2Aになります。アンテナ工事はもちろんCATV工事のような双方向のレベル測定ができます。仕事で使用していた為使用感がありますが、液晶も綺麗でバックライトも問題無く点きます。電池は抜いた状態での発送となります。
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