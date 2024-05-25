マスプロ　CATVレベルチェッカー

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商品詳細
マスプロのレベルチェッカーLCN2Aになります。アンテナ工事はもちろんCATV工事のような双方向のレベル測定ができます。仕事で使用していた為使用感がありますが、液晶も綺麗でバックライトも問題無く点きます。電池は抜いた状態での発送となります。
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http://narcologia.ru/goods/Stanford613873.html
http://narcologia.ru/goods/preference209238.html
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LCV3 (マスプロ)｜レベルチェッカー｜アンテナ部材｜電材堂【公式】
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