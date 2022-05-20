Liella!ブレード First、2nd、ファンミツアー

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商品詳細
即購入可電池は抜いてありますがおまけで新品の電池4本お付けします。ラブライブ！スーパースター!!Liella!ブレードFirst,2nd,ファンミの3本セット売りです。写真の通りFirstと2ndのブレードはパッケージがありません、ご了承ください。らくらくメルカリ便で発送します。プチプチ付きの封筒に入れてお送りいたします。#ラブライブ#ラブライブスーパースター#Liella
http://narcologia.ru/goods/recuperation938821.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming238992.html
http://narcologia.ru/goods/organization51962.html
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