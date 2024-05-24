時代　菊花　蒔絵　木地　棗　箱付　茶道具

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商品詳細
時代のある、菊蒔絵、棗になります。菊花の蒔絵が丁寧に施された、綺麗な作品です。横幅 約7cm 高さ 約7.5cm#時代#菊#蒔絵#茶道具#その他の棗商品はこちら
http://narcologia.ru/goods/smear621604.html
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