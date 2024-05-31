抹茶茶碗　萩茶碗　萩焼　古賀将夫作　茶道具

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商品詳細
種類···茶道具裏千家の正教授だった祖母が保管していました。古いものですが綺麗な状態なので、必要な方にお譲りできればと思い出品致しました。高さ:約9センチ直径:約13.4センチ
http://narcologia.ru/goods/ramshackle464266.html
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