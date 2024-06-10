【新品】ピクミン4 氷ピクミンが作れる製氷器\u0026コップset BOOK 2個セット

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【商品名】ピクミン4氷ピクミンが作れる製氷器\u0026コップsetBOOK【商品詳細】•新品未使用•ピクミン4•ファミリーマート•氷ピクミンが作れる製氷器\u0026コップsetBook•2個セット•サイズ【製氷器】縦12.5×横8×厚さ7㎝ 【コップ】高さ8.8×飲み口直径7.8㎝1個は自分用にもう1つはコレクションやお友達などのプレゼントにいかがでしょうか(^^)新品未開封品ですが、店頭陳列品になりますので、ご理解の上ご購入よろしくお願いいたします。※3Nでよろしくお願いいたします。※商品に関しましての問い合わせは、直接販売元にお問い合わせ下さいませ。【発送方法】•プチプチ簡易梱包で、メルカリ便（匿名配送）の予定です。※変更になる場合もございますので予めご了承下さいませ。#ピクミン#ピクミン4#スイッチ#switch#ファミマ#ムック本#氷ピクミン#宝島社#ニンテンドー#Nintendo#任天堂#ゲーム#Book#ブック#製氷器#コップ#キャラクター#おもちゃ#プレゼント#セット