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ドラゴンクエストメタル
商品番号 H41848937051
商品名

ドラゴンクエストメタル
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,850 円
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商品詳細

引っ越しのため色々出品していきます！ドラゴンクエスト25周年限定ゴールドのはぐれメタル実家のテレビ台のに飾ってありました。古いものらし全体的に小傷、向かって右目の白目に傷があります。写真確認お願いします。古いものらしいのですが、珍しいものだと聞いて良いコレクター様のところに届けばと思っております。よろしくお願いします☺︎ドラクエドラゴンクエスト限定25周年記念キングスライムはぐれメタルメタルキング　121
http://narcologia.ru/goods/interconnect321770.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle134066.html
http://narcologia.ru/goods/stealth882676.html

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