ドラゴンクエストメタル

引っ越しのため色々出品していきます！ドラゴンクエスト25周年限定ゴールドのはぐれメタル実家のテレビ台のに飾ってありました。古いものらし全体的に小傷、向かって右目の白目に傷があります。写真確認お願いします。古いものらしいのですが、珍しいものだと聞いて良いコレクター様のところに届けばと思っております。よろしくお願いします☺︎ドラクエドラゴンクエスト限定25周年記念キングスライムはぐれメタルメタルキング 121



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