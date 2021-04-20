シャイヤーズ ヴィンテージ 12C 細菅

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商品詳細
シャイヤーズヴィンテージ細菅12Cビッグバンドの活動で数回使用していましたので少し跡がありますが、大きな傷凹み等はありません。ストレートに反応してくれて低音から高音まで良く響いてくれる良いマウスピースと思います。
http://narcologia.ru/goods/recommended318590.html
http://narcologia.ru/goods/unusable469174.html
http://narcologia.ru/goods/capitation70708.html
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