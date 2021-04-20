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シャイヤーズ ヴィンテージ 12C 細菅
商品番号 H22210474855
商品名

シャイヤーズ ヴィンテージ 12C 細菅
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャイヤーズヴィンテージ細菅12Cビッグバンドの活動で数回使用していましたので少し跡がありますが、大きな傷凹み等はありません。ストレートに反応してくれて低音から高音まで良く響いてくれる良いマウスピースと思います。
http://narcologia.ru/goods/recommended318590.html
http://narcologia.ru/goods/unusable469174.html
http://narcologia.ru/goods/capitation70708.html

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