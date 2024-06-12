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ポルノグラフィティCYBERロマンスポルノREUNION プルオーバーパーカーM
商品番号 S47721180288
商品名

ポルノグラフィティCYBERロマンスポルノREUNION プルオーバーパーカーM
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【素材】本体：綿100％リブ：綿93％／ポリウレタン７％【サイズ】M：着丈69cm/身幅59cm/袖丈56cm幅広いシチュエーションで重宝すること間違いなしのプルオーバーパーカー。厚すぎず薄すぎないパイル生地を使用しているため、季節を問わずサッと羽織ってお使い頂けます。胸元にさりげなく“PORNOGRAFFITTI”の刺繍を施したシンプルなデザインなので、普段着としてもLIVEへのお出かけ着としてもたくさん着て頂ける一着です！1度使用の美品です。目立った汚れなどは無く状態は良好です。オンライン完売品になります。即購入OK♡購入していいですか？等のコメントは不要です。
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