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(期間限定)レジンパーツ付　タミヤ　 P-38　 ライトニングF/G
商品番号 Q60599701992
商品名

(期間限定)レジンパーツ付　タミヤ　 P-38　 ライトニングF/G
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1/48タミヤ　P38F/Gコンバージョンキット付き期間限定です。一定期間売れなければ出品取り消しします。未開封ですが、見落としの可能性もあるので商品状態は写真からご判断ください。F5Aへのコンバージョンキットもつけます。細かいところが気になる方は購入をご遠慮ください。あくまで中古品としてご理解下さい。仕様...プラスチック組立キットスケール...1/48
http://narcologia.ru/goods/composite43054.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly655584.html
http://narcologia.ru/goods/update808995.html

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