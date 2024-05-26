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- (期間限定)レジンパーツ付 タミヤ P-38 ライトニングF/G
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商品詳細
1/48タミヤ P38F/Gコンバージョンキット付き期間限定です。一定期間売れなければ出品取り消しします。未開封ですが、見落としの可能性もあるので商品状態は写真からご判断ください。F5Aへのコンバージョンキットもつけます。細かいところが気になる方は購入をご遠慮ください。あくまで中古品としてご理解下さい。仕様...プラスチック組立キットスケール...1/48
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