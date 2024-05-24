ヴィンテージ 脚付シエッポ オイバトイッカ arabia iittala 希少 ...

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商品詳細
オイバトイッカのバードシリーズ、初期の脚付きシエッポです。1972年から1978年に生産されていたもので、オイバのバードシリーズの中でも大変人気のコレクターズアイテムです。50年近く前の作品ですが、アラビアのシールも綺麗に残っており、かなり良い状態です。一つ一つ手作業で作られているため個体差があることや、オイバトイッカバードの特性をご理解頂いた上でご購入ください。イッタラIittalaヌータヤルヴィNuutajarviオイバトイッカOivaToikkaバードbirdアラビアarabiaヴィンテージvintage種類···その他
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http://narcologia.ru/goods/displease51031.html
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