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ヴィンテージ 脚付シエッポ オイバトイッカ arabia iittala 希少
商品番号 N68916993475
商品名

ヴィンテージ 脚付シエッポ オイバトイッカ arabia iittala 希少
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 43,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オイバトイッカのバードシリーズ、初期の脚付きシエッポです。1972年から1978年に生産されていたもので、オイバのバードシリーズの中でも大変人気のコレクターズアイテムです。50年近く前の作品ですが、アラビアのシールも綺麗に残っており、かなり良い状態です。一つ一つ手作業で作られているため個体差があることや、オイバトイッカバードの特性をご理解頂いた上でご購入ください。イッタラIittalaヌータヤルヴィNuutajarviオイバトイッカOivaToikkaバードbirdアラビアarabiaヴィンテージvintage種類···その他
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