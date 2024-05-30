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MEZCO　メズコ　ワン12コレクティブ　ケーブル
商品番号 M27264175373
商品名

MEZCO　メズコ　ワン12コレクティブ　ケーブル
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただきありがとうございます。MEZCO　メズコ　ワン12コレクティブ　ケーブルコレクション整理のため出品致します。新品を購入後、検品のため開封しました。ライトアップ機能も問題ありませんでした。ほとんど動かしたりすることもなく、箱に戻し保管しておりました。ほぼ新品です。パーツの欠品ありません。よろしくお願い致します。即購入可能です送料込みです。値下げは送料、メルカリ手数料等があり、この価格が限界です。よろしくお願い致します。他のサイトでも販売しておりますので、急にリストからなくなることがございますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。自宅保管ですので、パッケージのスレ傷、凹み、折れ等初期傷等はご了承お願い致します。配送についてしっかり商品をプチプチで包み、緩衝材も入れて、ダンボールに入れて発送致します。中身すり替え防止のため、返品は対応いたしかねますので、ご理解の上ご購入くださいませ。よろしくお願い致します。♯マフェックス♯MAFEX♯マーベル
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