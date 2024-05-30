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新品☆本格的本革和太鼓　　子供用　国産牛　国産松使用
商品番号 V22975875718
商品名

新品☆本格的本革和太鼓　　子供用　国産牛　国産松使用
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品☆未使用別注品本格的和太鼓子供用本革　国産牛床革国産松使用バチ　2本サイズ　　直径　　17cm　　胴厚み　8cm本格的な和太鼓です大きな和太鼓を　製作している業者さんに　お願いして子ども用の和太鼓を作っていただきました国産の牛床革を使用太鼓の胴は　国産の松をくり抜き使用しています木目もきれいに出ています木目は　太鼓それぞれに違っていますご了承願います音は　澄んだ音でかなり響きわたる音色です当店は　だんじり祭で有名な土地柄で　70年以上前から卸売業を商っております地域の人達　みんなお祭りが大好きで　子ども達は一年中太鼓を叩いて　はしゃいでいます子ども用の和太鼓をお探しの方　いかがでしょうか！
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