Soleil ソレイユ アルトサックス ケース付属

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商品詳細
Soleilソレイユアルトサックスケース付属【サイズ】重量2.4kg【コンデション】中古品の為細かなスレ傷などございます。付属マウスピースに傷がございます。※パーツの分解、調整、交換などは行っておりませんのであらかじめご了承くださいませ。●E075B276種類...サックス
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