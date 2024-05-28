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Soleil ソレイユ アルトサックス ケース付属
商品番号 Y66469462698
商品名

Soleil ソレイユ アルトサックス ケース付属
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Soleilソレイユアルトサックスケース付属【サイズ】重量2.4kg【コンデション】中古品の為細かなスレ傷などございます。付属マウスピースに傷がございます。※パーツの分解、調整、交換などは行っておりませんのであらかじめご了承くださいませ。●E075B276種類...サックス
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