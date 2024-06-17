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FANTASTICS 八木勇征 アクリルスタンド プロマイド
商品番号 R13312497882
商品名

FANTASTICS 八木勇征 アクリルスタンド プロマイド
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FANTASTICSBTTM八木勇征のアクリルスタンド、プロマイドです。中身確認のために1度開封しましたが、新品未使用です。素人保管のため、神経質な方は購入をお控えください。アクスタはプチプチで包み、プロマイドは厚紙補強して発送します。#FANTASTICS#中島颯太#八木勇征#澤本夏輝#堀夏喜#世界#瀬口黎弥#佐藤大樹#木村慧人#アクスタ#アクリルスタンド#プロマイド#トラステ#BTTM#BACKTOTHEMEMORIESグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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