BTS ソクジン JIN ぬいぐるみ10cm マスタニム マスター ピンクモリ ...

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ジンJINぬいぐるみ10cm〜12cmマスタニム制作のピンクモリジンのぬいぐるみと、うさみみフードのぬい服の購入時デフォルトのセットになります。RJやウットのマスコットなどとも相性が良さそうな手のひらサイズです。購入時からビニール袋で暗所にて保管しています。バラ売り不可お値下げ不可防水対策をして、ゆうパケットプラス専用箱での発送です。一度人の手に渡っているため神経質な方はご遠慮願います。海外製品、マスター制作物にご理解ある方のみご購入ください。★ぬいぐるみ、BTS関連出品中★→#BTS_102BTS防弾少年団防弾少年團バンタンキムソクジンランダムトレカフォトフォトカードトレカミニフォトポストカードポスカステッカーフォトブック写真集生写真推しぬいぬい服15cm20cm