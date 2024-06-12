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Tokai レスポール ハードケース
商品番号 R77246491524
商品名

Tokai レスポール ハードケース
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

持ち運びはソフトケースで行っていたため比較的きれいな状態かと思います。引っ越しの際に何度か使用しただけです。現行モデルはサウンドハウスで28160円のようです。
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