新品 フランクリン 3B-CH-G スエードレザーギターストラップ USA製

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[新品] ギターストラップFranklin2-1/2\"PuristSuedeLeatherGuitarStrapチョコレート（3B-CH-G）MadeintheUSA1999年よりギターストラップとアクセサリーを製作する「フランクリン・ストラップ」。高品質な素材を使用し、恒久的なデザインを採用したストラップを製作しています。本製品は「PuristSuedeLeatherGuitarStrap」にラインナップされる品です。表地にスエードレザー、裏地にレザーレットを組み合わせた、しなやかなストラップです。（公式サイトにおきまして、本品裏地が「buck」とされていますが、現行品の裏地はレザーレットに変更されています。）※カラー表記はメーカーに従います。（本品ステッチカラーの「ゴールド」はメタリックカラーではございません。）※スエード生地の性格上、生成の過程にて生地表面を削りますため、特にご購入時当初におきましては量の多少はございますが生地の起毛の間にスエード生地粉末が付着しております。※お買い上げ後にお届けしますのは、掲載いたしました写真の商品でございます。ですが当方の撮影環境の都合、色や質感に関しましては実物を適切に表せていない場合がございます。以上、予めご了承の上にてご検討願います。表地：スエードレザー裏地：レザーレットステッチ：ゴールド/シングルステッチ長さ：1265～1420mm（ホール間のサンプル実測値；製品により10mm前後の個体差がございます）幅：2-1/2インチ（約64mm；公称値）※当方のご案内します品の画像および商品説明文を無断で転用して案内されています（ヤフオクID：ayxaj49910/PayPayフリマID：awdw）が、当方とは全く関係がございません。