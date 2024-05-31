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アイバニーズ PGM30 ポールギルバートモデル
商品番号 Y20595287890
商品名

アイバニーズ PGM30 ポールギルバートモデル
ブランド名 アイバニーズ
特別価格 税込 20,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IbanezPGM30PaulGilbertModel2002年製【MADEINJAPAN】中古購入。音の出力問題なし。ダイヤル動作問題なし。経年劣化によりクリーム色ですが、目立つ傷などなく綺麗な方だと思います。弦は張り替えたほうが良いです。ご自身でお願いします。ソフトケース＋ダンボールに入れて送ります。
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