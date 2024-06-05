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遊戯王シール列伝 真紅眼の黒竜
商品番号 O18372323563
商品名

遊戯王シール列伝 真紅眼の黒竜
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 5,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

遊戯王シール列伝真紅眼の黒竜（レッドアイズ・ブラックドラゴン）【状態】裏面左下部に小さな染みが見られます。★現在では入手困難なものです。※すり替え防止のため返品などは　お断りしております。※素人の自宅保管の為、　完璧を求める方や神経質な方は　ご遠慮下さい。【発送】スリーブに入れた上で、濡れ、折れ防止対策をして発送いたします。複数商品の購入をご希望される方は、専用ページを作成いたしますので、コメント欄にてご相談下さい。#りんmaster遊戯王シール
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