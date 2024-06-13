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FMR AUDIO RNC1773　コンプレッサー
商品番号 N75608783931
商品名

FMR AUDIO RNC1773　コンプレッサー
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 8,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FMRAUDIORNC1773コンプレッサーです。動作完動品です。機材整理のため出品です。ACアダプター付属。ケーブル付き写真に写っているもののみ出品です。■モデル名：RNC1773■タイプ：ステレオ・コンプレッサー/リミッター■入力端子：TSフォン×2（L/R）、TRSフォン(インサート)■出力端子：TSフォン×2（L/R）■サイドチェイン：TRSフォン×1■周波数特性：10Hz～100kHz(±0.5dB)■コントロール：Threshold(-40dBu～+20dBu)、Ratio(1:1～25:1)、AttackTime(0.2～200msec)、ReleaseTime(0.5～5.0sec)、OutoutLevel(±15dB)■スイッチ：Bypass、ModeSelect(Noｒmal、SuperNice)■Normal：fastAttack、fastRelease：正確な圧縮をします。■SuperNice：コンプレッサー回路を3つ重ねることにより、GainReductionによる低減を抑え、ウルトラスムーズな圧縮をします。■寸法：14.0Wx14.0Dx4.1Hcm、1/3ラック・マウント・サイズ■電源：12VDC500mA■重量：0.9kg
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