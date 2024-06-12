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茶釜 雲龍釜 釜師高橋敬典 釜環供箱付 鉄地 茶道具 釜道具 Y9
商品番号 K74922418132
商品名

茶釜 雲龍釜 釜師高橋敬典 釜環供箱付 鉄地 茶道具 釜道具 Y9
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具、茶釜の雲龍釜です。釜師高橋敬典作寸法胴径14.7cm口径13.7cm高さ16.5cm(蓋含めず)鉄地蓋、釜環、供箱付中古の品の為若干の錆が見えます。また底面に穴あきの直し箇所があります。水漏れなどはなく使用可能です。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/evaporation671624.html
http://narcologia.ru/goods/recycling196714.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless870959.html

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