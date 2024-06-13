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『未使用に近い！』Legend produccd by Arial proⅡ
商品番号 M80149300950
商品名

『未使用に近い！』Legend produccd by Arial proⅡ
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『未使用に近い』Legend　produccdbyAriaproⅡ　レジェンド　プロデュース　バイ　アリアプロ2ストラトキャスタータイプソフトケ―ス(梱包用程度のモノ)トレモロア―ム、シ―ルド、レンチ付き弾きやすいストラトキャスターなので初心者にお薦めです！価格以上に価値有るストラトキャスターです！一年ほど前に買いあまり使う機会がないので出品します！『状態』目立った打ち傷や擦り傷は有りません！全体として使用感が少ない綺麗な中古美品です！金属パ―ツに錆びやくすみも有りません！ネックはストレートで弦高を低めに設定してますので弾きやすい状態となってます！ネックコンディションは良好で気持ち良く弾けると思います！弦高は好みに合わせてセッティングして下さい！弦高は1玄～6玄共に1㎜程度、ナット幅42㎜、22フレット、フレットの減りはほぼ感じられません！全長980㎜、重量3.8kg音だしや電気系統に問題は無くノイズやガリなども有りません！配送は丁寧に梱包して発送させて頂きます！
http://narcologia.ru/goods/enquire912289.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation182321.html
http://narcologia.ru/goods/perforce296965.html
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