『未使用に近い！』Legend produccd by Arial proⅡ

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Legend Guitar Produced by Aria Pro 2 - YouTube



Legend LST-X produced by Aria Pro II



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Legend by Aria Pro II Jazz Bass



LEGEND LTE-Z（新品）【楽器検索デジマート】



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『未使用に近い』Legend produccdbyAriaproⅡ レジェンド プロデュース バイ アリアプロ2ストラトキャスタータイプソフトケ―ス(梱包用程度のモノ)トレモロア―ム、シ―ルド、レンチ付き弾きやすいストラトキャスターなので初心者にお薦めです！価格以上に価値有るストラトキャスターです！一年ほど前に買いあまり使う機会がないので出品します！『状態』目立った打ち傷や擦り傷は有りません！全体として使用感が少ない綺麗な中古美品です！金属パ―ツに錆びやくすみも有りません！ネックはストレートで弦高を低めに設定してますので弾きやすい状態となってます！ネックコンディションは良好で気持ち良く弾けると思います！弦高は好みに合わせてセッティングして下さい！弦高は1玄～6玄共に1㎜程度、ナット幅42㎜、22フレット、フレットの減りはほぼ感じられません！全長980㎜、重量3.8kg音だしや電気系統に問題は無くノイズやガリなども有りません！配送は丁寧に梱包して発送させて頂きます！