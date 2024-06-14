MAFEX マフェックス ブルースウェイン ジャスティスリーグ版★極美品★

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※ご覧いただきありがとうございます♪ 商品説明は最後まで必ずお読み下さい。MAFEXマフェックスブルースウェインジャスティスリーグ版★極美品★★当方リペイント比較する為、 同じ商品を複数個購入しますので その際に撮影に使用したものになります。開封のみ、検品した上で出品しておりますので本体、元箱ともにほぼ新品に近い状態です♪付属品、欠品無し。わからない事があればお気軽にコメントにてお声かけ下さい。以下検索用…ダークナイトバットマンジョーカーベインキャットウーマンワンダーウーマンスカーレットウィッチマフェックスキャプテンアメリカアイアンマンブラックパンサーブラックウィドウアベンジャーズウィンターソルジャーワンダーウーマン閃回StudioフィギュアアーツSHFiguartsフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12