ナンジャモ高確率パック

10/4以降で商品が残ってる場合、誰でも購入できるように致します。発送予定は5日に同時発送します。【商品詳細】・未開封クレイバースト2パック＋【最低保証】SRorSAR(CHR.CSR含む)以上1枚お付けします。(ナンジャモSAR確率1/4)・カードは稀に微細な傷などがある場合がありますのでご理解の程購入願います！〈検索用〉スノハザードクレイバーストナンジャモsrsarグルーシャディンルーexパオジアンexヘラクロスミモザカエデミライドンボタンキハダポケカ25thピカチュウスカーレットexバイオレットexVMAXクライマックスvstarユニバースソードシールド白熱のアルカナVMAXクライマックス白銀のランス漆黒のガイストロストアビスドリームリーグカミツレのきらめきがんばリーリエ帽子カトレアルギアブルーの探索コルニの気合いハヤトクラベルボスの指令アセロラポケモンレジェンズスターバースブラッキーVMAXhrマリィトリプレットビートコイキングARタイムゲイザーナタネの活気スペースジャグラーセレナ黒煙の支配者151エリカの招待マスボミラーまとめ売りBOXシュリンク付き大量未開封パックプロモーションカードボックスパックシングル···ボックス・パック種類···ポケモンカード(ポケカ)



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