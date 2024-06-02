✨ フェルナンデス ✨ FERNANDES ZO-3 美品 黒 BLACK

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フェルナンデス FERNANDESZO-3ぞーさんこちらの商品は中古品です。全体的に使用感も少なくきれいな状態の良い商品です。電池カバーにカケがありますがきちんと閉まるので気になさらない方はお買い得です！ネック、フレット、弦等に不具合はございまん。ソフトケース付きでプチプチで包み巻きダンボールにて発送致します。※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像を参照の上、ご購入お願い致します。47