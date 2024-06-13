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岐阜県重要無形文化財 加藤幸兵衛　掻落 花瓶 TG10
商品番号 P77952008492
商品名

岐阜県重要無形文化財 加藤幸兵衛　掻落 花瓶 TG10
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約19.5cm口径　約14cm幅　　約19.5cm五代加藤幸兵衛（一八九三年～一九八二年）は、青磁、金襴手、染付、赤絵、天目など中国陶磁をはじめ、乾山、李朝など幅広い技法を駆使し、昭和48年には岐阜県重要無形文化財保持者の認定を受けるなど、現在の幸兵衛窯の礎を築き上げた、いわば中興の祖といえます。1893年12月27日、四代加藤幸兵衛の長男として生まれる。1911年家業の幸兵衛窯を引き継ぐ。1931年第11回帝展に初入選。1950年岐阜県陶磁器試験場長に就任(在任23年間)。1956年日本工芸会正会員となる。1973年岐阜県重要無形文化財に認定される。 多治見市名誉市民の称号を受ける。1974年日本工芸会理事となる。1982年4月11日、永眠
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