ポケモンカード初期　おもちゃおまけ付き

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商品詳細
カード ファイル 初期の為 古いです。汚れ ヨレ 角が折れたりします。全て御理解頂ける方の お取引お願いします。種類···ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/housekeeper716509.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper65209.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome547143.html
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