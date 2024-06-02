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美品！ Baccarat パルメ バカラ クリスタル ワイングラス 4客セット
商品番号 U14960921865
商品名

美品！ Baccarat パルメ バカラ クリスタル ワイングラス 4客セット
ブランド名 バカラ
特別価格 税込 15,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品！Baccaratパルメバカラクリスタルワイングラス4客セット不死鳥鳳凰ご覧頂きありがとうございます。バカラのパルメ4客です。底面に多少のスレはありますが、他目立つ傷/欠けもなく綺麗な状態の美品です。画像にあるもので全てです。（底面の赤い布は撮影用で付属しません。）高さ　約13.5cm横約8.2cm商品の状態判断は個人差がありますので、あくまでもご理解ある方のみご購入をお願い致します。また神経質な方のご購入はご遠慮いただけますよう、お願い致します。
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