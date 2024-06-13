ソリあり…ohsisリメイク リードナイフ美品ANDO／ピッグスキン＆ガーネット

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orangepigskinsuede〜ohsisdeco〜garnetcabochonリメイクリードナイフ美品ANDO／pigskinsuedeleather写真にてご判断お願いいたします。ohsisによる美しいリメイクデコ品のナイフです。Instagramでご覧いただけますが、ohsisは世界でただ1人のリードデコデザイナーです！ohsisが生み出すその独創的で目を見張るばかりのデコの美しさは、世界中のプロオーボエ奏者や様々なアーティストの方々から絶賛を博しております...右利き用です。仕上げ・微調整用としてお勧めいたします。オリジナルはANDOナイフのヴィンテージです。ブレード刃を研ぎ直すと同時に、ブレード部分を美しい鏡面仕上げのように手作業で磨き上げたリメイクの逸品です。※なお歯が均等に出るように修正した結果、歯付きがより鋭角になりその関係で元々のブレードの形からだいぶ変わってしまっております。(特に問題はございません。)➡️とても切れ味が良いため、どちらかと言えば上級者の方にお勧めいたします…➡️刃の取り扱いには充分ご注意お願いいたします。★こちらはブレード部分が若干反っております。但し、削りに関しては殆ど影響は無いと思います。※写真2参照ハンドル部分は新品に交換し、美しいオレンジ色の豚革スエードを貼り直しました。1番下に3mmの天然石ガーネットを入れました。その他、一部螺鈿彩とマニキュアでデコされております。ダメージや汚れ少しありますが、元の革カバー付きます。➡️以上の全てのコンディションをご了解いただけます方、ご検討よろしくお願いいたします。簡易包装にて発送いたしますが、丁寧な梱包を心がけます。