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古清水　黒地　瑠璃　白緑黄釉茶碗 江戸初期　希少
商品番号 U67301894088
商品名

古清水　黒地　瑠璃　白緑黄釉茶碗 江戸初期　希少
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 9,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、古清水　黒地　瑠璃　白緑黄釉茶碗です。サイズ（おおよそ）口径8.8cm　高さ6.8cm　高台径4.5cmニュウがありますが、他にも大きな割れカケなど無く主観ですがとても良い状態だと思います。^_^画像にてお確かめ下さい。元箱はございません。他にもいろいろ出品中です。おまとめ割引き致しますのでよろしくお願いします！
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http://narcologia.ru/goods/perforce137665.html
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古清水 黒地 瑠璃 白緑黄釉茶碗 江戸初期 希少-
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