古清水　黒地　瑠璃　白緑黄釉茶碗 江戸初期　希少

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こちらは、古清水 黒地 瑠璃 白緑黄釉茶碗です。サイズ（おおよそ）口径8.8cm 高さ6.8cm 高台径4.5cmニュウがありますが、他にも大きな割れカケなど無く主観ですがとても良い状態だと思います。^_^画像にてお確かめ下さい。元箱はございません。他にもいろいろ出品中です。おまとめ割引き致しますのでよろしくお願いします！