スチールタングドラム　打楽器

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商品詳細
10インチスリットドラムスチールタングドラム打楽器キャリーバッグ付きスティック付き（11音）ダークブラウンほぼ使用していませんが、バッグの方は汚れが少しあります。#タングドラム#スチールドラム#瞑想#ヨガ
http://narcologia.ru/goods/hesitantly84284.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring88096.html
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