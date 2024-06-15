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- 伊東慶 京都 粉引 茶碗 未使用 新品 茶道具 茶道 伊東 慶 送料込 送料無料
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商品詳細
伊東慶 茶碗 口径 約13.8cm高さ 約6.5cm未使用品です。長期保管品です。画像にて判断できる方、どうぞ宜しくお願い致します。種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/perpetual242846.html
http://narcologia.ru/goods/assessor643603.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture291241.html
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