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792❣️ ドルフィン　オブジェ　石像
商品番号 M76787799209
商品名

792❣️ ドルフィン　オブジェ　石像
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドルフィン　オブジェ青矢印長さ　約　28cm重量　約　2Kg大理石を砕いた粉を固めて作られた石像です♪❣️底部分に滑り止めのフエルトが付いていましたが外して処分しています。底部分にはボンドの跡が付いています❣️商品状態キズ汚れなどありますがとっても素敵な一作品です♪コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。#イルカ#石像#ドルフィン#オブジェ
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