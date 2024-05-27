最終値下げ　1622 USB XENYX

ベリンガーミキサー 1622USB■タイプ：アナログミキサー■モノラルチャンネル数：4 (XLR/+48Vファンタム電源装備）■ステレオチャンネル数：4■EQ：1-4ch/3バンド、5-12ch/4バンド■AUX：2■グループ（バス)：2■デジタルエフェクト：1■寸法（W×H×D）：32(W)x9(H)x34(D)cm■重量：3.45Kg■詳細：■特徴・プレミアム超低ノイズ・ハイヘッドルームアナログミキサー・単体のマイクプリアンプに匹敵する4つの最先端XENYXマイクプリアンプ・暖かみのある音楽的なサウンドを実現するネオクラシックな「ブリティッシュ」3バンドEQ・モノラルチャンネルには1ノブタイプのコンプレッサー搭載。・16種類のデジタルエフェクト機能搭載。・直接コンピューターに接続可能なUSB／オーディオインターフェース装備。専用オーディオレコーディング／編集ソフト「energyXT2.5」ダウンロード配布。・モノチャンネルにはインサート端子搭載。・各チャンネルに2AUXセンド：モニター用に1プリフェーダー、外部エフェクト機器用1ポストフェーダー・全チャンネルにピークLED、SOLO、SUB1-2機能・ルーティング接続の可能な独立出力つき2サブグループ・金メッキXLRコネクター付きバランス型メインミックス出力、コントロールルーム出力、ヘッドフォン出力、ステレオテープ出力。・メインミックスもしくはコントロールルーム／フォン出力にアサイン可能なテープ入力ロードレディハードケース付きハードケースに入れての発送になります現場にて使用していたので小さな傷などはあります。あくまで中古品になりますご了承ください！各チャンネル動作確認済み



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