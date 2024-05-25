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アトリエモモ 51E　トロンボーン・ユーフォニアム　マウスピース
商品番号 I66780519633
商品名

アトリエモモ 51E　トロンボーン・ユーフォニアム　マウスピース
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユーフォニアム・トロンボーン向けマウスピースです。何度か使用しています。リムやスロート先端の具合は写真の通りです。■ブランド：アトリエモモ■品番：51E■リム：ゴールドリム■カップ内径：25.5mm■ボア:6.9mm、太管■カップの深さ:深い■特徴:バック5Gに相当するサイズ。低音から高音までバランスがよい。
http://narcologia.ru/goods/smear983804.html
http://narcologia.ru/goods/waveform802217.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful58651.html

アトリエモモ 51E　トロンボーン・ユーフォニアム　マウスピース
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