YAMAHA ヤマハ AG06 ウェブキャスティングミキサー

YAMAHAAG06WHITE使用頻度が低く、綺麗ですマイクが2本使えて便利でした上級モデルに買い替えたので出品しますこのシリーズが使いやすくAG03から愛用してますあくまでも個人保管になりますので気になさる方はご遠慮くださいお値引き等も承っておりません以下、Amazonからの抜粋商品の詳細ブランドヤマハ(YAMAHA)チャンネル数6商品寸法(長さx幅x高さ)15.5x20.2x6.3cm商品の重量1000グラム接続技術インタフェースインターネット配信時に便利なループバック機能スタジオクオリティのプリアンプD-PREを搭載しているため、ボーカルや楽器の音をありのままに取り込むことが可能です。ヤマハのDSP技術を結集したワンタッチDSPを搭載しています。192KHz/24Bitのハイレゾリューション#ヤマハ#YAMAHA種類···ミキサー



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