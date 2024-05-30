USJ エクスプレスパス

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商品詳細
USJエクスプレスパスユニバーサルエクスプレスパスです。2024年9月まで有効です。『対象アトラクション』☆ジュラシック・パーク・ザ・ライド☆ジョーズ☆ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド☆アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド・4K3D☆ザ・フライング・ダイナソー☆ミニオン・ハチャメチャ・ライド☆スペース・ファンタジー・ザ・ライド(XRライド対象外)上記のアトラクションを本券1枚につきお一人、1回使用することが出来ます！！※本券は入場券ではございません。※購入後の返品等は受け付けることが出来ません。ご了承ください。遊園地/テーマパーク···ユニバーサル・スタジオ・ジャパン枚数···1枚
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