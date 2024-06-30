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枚数···1枚金子眼鏡店舗で使える眼鏡引換券です。使用予定がなくなってしまったためお譲りします。本商品『金子眼鏡 眼鏡引換券』は金子眼鏡全国直営店に来店頂き店内の眼鏡、レンズ、サングラス、眼鏡小物類の購入サポートにお使い頂けるもので、3万円相当となります。【注意事項】※お釣りはでません※引換券には金額の上限がございます。※使用期限は2024/9/30です。※対象店舗は写真でご確認お願い致します。#金子眼鏡 クーポン#金子眼鏡 割引券#金子眼鏡クーポン