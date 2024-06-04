専用ページ！ブセファランドラspムコック(Mukok)・斑入り・1枚目株出品！！

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ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。状態良好でございます写真はお送りする現物を撮影致しました。MaxspectR5Fライトで撮影したので色味も良く確認してください。なるべく状態良く発送できるよう1〜2日余裕を頂いております。水草種は苔などが付いている場合はございますのでご了承ください！！何かあれば、ご相談ください。沖縄への発送が5日〜7日かかることがあります。北海道、四国、九州へなどへは2日以上輸送にかか理ますので、ご了承ください。販売価格は送料込みの金額です。購入者様は匿名利用でお届けになります。梱包は水草が痛まぬように丁寧に取り扱います。宜しくお願い申し上げます（＾_＾）