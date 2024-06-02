ヒルズ　腸内バイオーム【1kg】犬用

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商品詳細
腸内バイオーム1kg1袋のご用意です。アクティブバイオームの速やかな働きにより、最短24時間でマイクロバイオーム（腸内細菌叢）が活性化し、健康的な排便をサポートします。賞味期限2024年6月■15時までのご注文・ご決済確認で当日発送いたします。※なお、(日・祝日)は翌日の発送となりますこと、ご容赦ください
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