【セット割引】竹鶴ピュアモルト白州ハイボールセット

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竹鶴ピュアモルト白州ハイボールのセット販売です。知人の酒屋さんから特別に頂きました。稀少なジャパニーズウィスキー贅沢に飲み比べてみてはいかがでしょうか。大手ショッピングサイトよりお安く価格設定しております。近日中に山崎NV、響ブロッサムハーモニーも入荷予定です。併せてご検討頂ければ幸いです。普段は冷暗所で保管しています。蒸留所・銘柄···竹鶴熟成期間···〜9年