ADA プロシザース ウェーブ ADA プロツールバッグ /トリミング ...

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ADAブロツールバッグのみ2枚写真はバッグ使え方の写真ですこれだけで簡単な水草水槽のメンテナンスはできると思います。未使用品で新品です。委託販売のため、お値引き不可で宜しくお願い致します。神経質な方は御遠慮頂けると幸いです。ご理解ある方よろしくお願いします用品の種類···水草育成用品観賞魚の種類···その他