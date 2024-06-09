トリミングテーブル　ステンレス　トリマー

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商品詳細
オールステンレスのトリミングテーブルです。サイズ60.5×46 高さ76.5 重約8kgドッグショー会場で3万5千円ほどで購入しました。使用頻度はそこまでなく比較的美品です用品の種類...お手入れ・トリミング用品
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