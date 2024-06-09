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トリミングテーブル　ステンレス　トリマー
商品番号 S92713463906
商品名

トリミングテーブル　ステンレス　トリマー
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,877 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オールステンレスのトリミングテーブルです。サイズ60.5×46　高さ76.5　重約8kgドッグショー会場で3万5千円ほどで購入しました。使用頻度はそこまでなく比較的美品です用品の種類...お手入れ・トリミング用品
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