綿混タイプ スロギーG028 カップ付き袖なしトップM

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商品詳細
ブルーEverydaycomfort毎日を明るくしてくれる最高に気持ちがいいボディウェア。まるでノーブラ気分の楽な着けごこちで、現在好評をいただいているゼロフィールシリーズ。綿混素材の無縫製のカップ付き袖なしトップです。生地端が切りっぱなしなので、アウターにひびきにくいです。取り外し可能なパッド入りで、カップ付きタイプです。吸水速乾機能と汗に対する消臭機能があります。■トップバストサイズ:[M]：79-87cm[L]：86-94cm■素材:綿45％、ナイロン30％、ポリウレタン25％■ブランド:sloggiZEROFEEL(スロギーゼロフィール)■製造元:Triumph(トリンプ)■原産国:タイ、日本
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