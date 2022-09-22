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ラルフローレン　ポロシャツ　オーダー品
商品番号 V53703172056
商品名

ラルフローレン　ポロシャツ　オーダー品
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンでカスタムオーダーしたポロシャツです。生地がしっかりしています。着用回数は少なめで状態はいいと思いますが、生地が黒なので襟周りに若干色褪せが見られます。目立ったダメージはありませんが、中古品であることをご理解いただきご購入下さい。カラー···ブラック袖丈···半袖
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http://narcologia.ru/goods/competitive787281.html
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