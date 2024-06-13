PUNYUS セーラームーン 総柄　長袖

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【※すぐご購入OKですが、ご購入いただいた後の取引メッセージ欄に必ずコメントください！気持ちの良いお取引ができますよう、よろしくお願いいたします！】一度着用して以来、着ておらず綺麗な状態です！ずっとクローゼットで眠っていました、、、その為、毛玉がついていますが、傷がついてしまわないように毛玉はとっておりません、、ご了承くださいませ、、着丈 65肩幅 43身幅 56袖幅 58（自己寸法）※販売手数料、送料がありますので、お値引きは考えておりません。予めご了承くださいませ。※即決にご購入された方が優先になります！コメントの返信待ちの時にご購入された方が現れた場合はご理解下さいますようよろしくお願いいたします。※ラクマでも出品中です！！先に購入者さまが決まりましたら申し訳ございません！