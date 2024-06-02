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フォクシーニューヨーク　ミニ丈ワンピース　38
商品番号 S45061133397
商品名

フォクシーニューヨーク　ミニ丈ワンピース　38
ブランド名 フォクシーニューヨーク
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォクシーニューヨーク　ミニ丈のワンピースです。ご購入、コメント前にプロフィールをお読みください。背が高い方は、チュニックとして、背が低い方はワンピースとしても使用できます。サイズ38目立つ傷や汚れはありませんが、何度も着用した中古品となります。気になる方はご遠慮ください。検品はしておりますが見落とし等あるかもしれません。ご理解のうえ、ご購入をお願いいたします。発送の際は折り畳んで発送いたします。
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