フォクシーニューヨーク　ミニ丈ワンピース　38

フォクシーニューヨーク ミニ丈のワンピースです。ご購入、コメント前にプロフィールをお読みください。背が高い方は、チュニックとして、背が低い方はワンピースとしても使用できます。サイズ38目立つ傷や汚れはありませんが、何度も着用した中古品となります。気になる方はご遠慮ください。検品はしておりますが見落とし等あるかもしれません。ご理解のうえ、ご購入をお願いいたします。発送の際は折り畳んで発送いたします。



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